В деле о грабеже бойцов СВО в Шереметьево появилась новая статья

В рамках уголовного дела о хищении денег у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево фигурирует эпизод с похищением человека. Как сообщил информированный источник РИА Новости, одна из женщин-пассажиров была незаконно удержана в такси до момента оплаты завышенной суммы поездки.

По данным собеседника агентства, с пострадавшей все в порядке. Инцидент произошел на фоне массовых случаев, когда пассажиры отказывались оплачивать значительно завышенные счета таксистов.

По делу уже арестовано около 30 человек, включая предполагаемого организатора ОПГ Алексея Кабочкина.

Следствие устанавливает, что преступная группа систематически похищала деньги у военнослужащих, прибывающих в аэропорт, используя методы краж, вымогательства и мошенничества.

