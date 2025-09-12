Обвинения по второму уголовному делу Тимура Иванова стали суровее

Следственный комитет РФ поставил точку в расследовании уголовного дела против бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. По информации "РГ", обвинение стало более тяжелым- три особо крупные взятки, легализация имущества, приобретенного преступным путем, и под конец - незаконное хранение оружия. Фигурантов в этом деле трое- сам Тимур Иванов и два коммерсанта -, Сергей Бородин и Александр Фомин.

Оба бизнесмена заключили сделку со следствием и свою вину признали. Это, скорее всего, скажется на их наказании.

Тимуру Иванову следствие насчитало общую сумму взяток в сумму больше 1,35 млрд рублей. Но деньги он получал не наличными, а в виде разнообразных и бесплатных услуг.

Следствие ведет отсчет преступлений Иванова с 2018 года. В деле фигурируют услуги чиновнику от двух фирм- "Олимпситистрой" и "Оборонспецстрой", а еще крупнейший агрокомплекс. Так, взяткой были названы в деле баня и котельная за внимание чиновника и его покровительство.

При обыске дома у Тимура Иванова нашли оружие, в том числе и времен Второй мировой войны - пистолеты, мечи, шпаги. Посчитали - вышло почти 30 единиц оружия.

Напомним, что свой первый срок лишения свободы Тимур Иванов уже получил - 13 лет колонии. И этот приговор вступил в законную силу. К большому сроку Иванову суд добавил штраф в 100 миллионов рублей и лишение государственных наград. В первом уголовном деле фигурировал банк "Интеркоммерц" и растрата почти 4 миллиардов рублей при покупке паромов для Керченской переправы.