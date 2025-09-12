Насосная станция загорелась в российском регионе после массированной атаки ВСУ

В Приморске Ленинградской области после массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелась насосная станция. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Дрозденко Telegram-канале.

«В Приморске также потушено возгорание на насосной станции. Без пострадавших», — сообщил губернатор. Он подчеркнул, что все службы сработали оперативно.

В Приморске, помимо этого, из-за атаки ВСУ пожар охватил судно в порту. Возгорание уже ликвидировали, угрозы разлива нефти и затопления судна нет.

ВСУ массированно атаковали дронами Ленинградскую область в ночь на пятницу, 12 сентября. По данным Минобороны, над регионом удалось перехватить 28 летательных аппаратов.