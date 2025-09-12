Планировавшим устроить взрыв в РУДН подросткам вынесли приговор

Второй Западный окружной военный суд приговорил к различным срокам наказания четверых молодых людей, среди которых студенты и школьник, признав их виновными в попытке осуществить теракт в здании Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, суд назначил подсудимым от шести лет до девяти лет колонии.

"Приговором суда четверо молодых людей, среди которых два студента и школьник, признаны виновными в совершении преступлений террористической направленности, им назначены сроки от шести лет воспитательной колонии до девяти лет колонии общего режима. Самый молодой участник террористической группы был взят под стражу в зале суда", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в качестве дополнительного наказания двоим подсудимым назначены штрафы по 40 тыс. рублей, а также запрет на администрирование сайтов на два года.

В ходе прений сторон прокурор Светлана Тарасова попросила назначить почти такое же наказание, что и получили подсудимые. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, так как на момент совершения преступления все фигуранты дела были несовершеннолетними.

Ультраправая "шутка" и арест

Постановлением Замоскворецкого суда Москвы от 2 ноября 2023 года в отношении несовершеннолетнего студента колледжа "Синергия", студента первого курса Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) и восьмиклассника одной из столичных школ была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Всем троим было предъявлено обвинение по ч. 1. ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору). Позже обвинение пополнилось еще четырьмя статями УК РФ: ст. 282.1 (создание и участие в экстремистском сообществе), 205.4 (организация и участие в террористическом сообществе), ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) и ст. 222.1 (незаконное хранение взрывных устройств).

В ходе предварительного следствия правоохранители установили, что устроить подрыв в середине октября 2023 года решил 16-летний учащийся колледжа "Синергия" для "устрашения населения" и "причинения имущественного ущерба". Для этого молодой человек поделился своей идеей в закрытом чате одного из ультраправых Telegram-каналов, которую поддержали студент первого курса Российского технологического университета и 15-летний восьмиклассник. По данным следствия, соучастники должны были наблюдать за общежитием РУДН и студентами, которые в нем живут, а также найти место для закладки взрывчатки. При этом студент "Синергии" должен был приобрести химические вещества и подготовить компоненты для ее изготовления.

В ходе предварительного расследования подростки вину не признали и заявили, что экспериментировали с самодельной взрывчаткой, но взрывать общежитие не планировали, назвав обсуждение планов в чате "шуткой". В последнем слове они также отказались признавать вину. Перед направлением дела в суд в нем появился еще один фигурант - студент второго курса РТУ МИРЭА, в отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Все фигуранты внесены в РФ в перечень экстремистов и террористов.