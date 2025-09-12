Птица попала в двигатель самолета, выполнявшего рейс Иркутск — Ташкент

Самолет, выполнявший рейс Иркутск — Ташкент, был вынужден вернуться в аэропорт вылета после столкновения с птицей во время взлета.

Инцидент произошел 12 сентября в 07:40 по местному времени (02:40 мск) в аэропорту Иркутска. Воздушное судно Airbus A-319 с бортовым номером RA-73816 совершило безопасное возвращение после принятия соответствующего решения командиром экипажа.

На борту находились 91 пассажир и 6 членов экипажа. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, а самолет не получил повреждений. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства в области авиационной безопасности для установления всех обстоятельств инцидента.

