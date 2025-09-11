Пьяный педофил надругался над девочкой в российском торговом центре

В Псковской области арестовали подозреваемого в надругательстве над ребенком в торговом центре. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

По версии следствия, в августе текущего года житель Великолукского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил надругательство в отношении ранее незнакомой малолетней девочки. Это произошло в помещении магазина торгового центра.

Сотрудники правоохранительных органов поймали подозреваемого. Предполагаемому педофилу предъявили обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.