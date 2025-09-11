В Луганске предотвратили теракт накануне Дня города

Самодельное взрывное устройство для совершения теракта против делегаций, прибывающих в Луганск на День города, было обнаружено и обезврежено в четверг. Об этом сообщил источник в силовых структурах РИА Новости.

Взрывное устройство обнаружили коммунальные службы во время работ по благоустройству города около стелы «Луганск» на выезде в Станицу Луганскую. Место было немедленно оцеплено правоохранительными органами.

«Специалистами на месте обнаружено самодельное взрывное устройство, состоящее из 120-миллиметрового артиллерийского снаряда, внутри - взрывчатое вещество. Все это было закамуфлировано в монтажную пену и ветки», — рассказал источник агентства.

Как установили эксперты, СВУ было неизвлекаемым, поэтому его уничтожили накладным зарядом на месте. Целью террористов было совершение взрыва в отношении членов официальных делегаций, прибывающих в столицу ЛНР на празднование Дня города, который отмечается 13 сентября.

В конце августа в Донецке задержали мужчину, который готовил на кладбищах тайники со взрывчаткой для диверсий Служб безопасности Украины против объектов критической инфраструктуры России.