В Грузии задержан бывший министр обороны Джуаншер Бурчуладзе

В Грузии задержан бывший министр обороны страны Джуаншер Бурчуладзе. Об этом сообщила Служба госбезопасности (СГБ) республики, передает «Интерфакс».

«Джуаншер Бурчуладзе обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах, находясь на должности министра обороны», — говорится в сообщении.

Госбезопасность сообщает также о задержании председателя политсовета оппозиционной партии «Единое национальное движение» Левана Хабеишвили.

«Леван Хабеишвили публично с телеэфиров распространял призывы к сотрудникам силовых структур, что в случае отказа выполнять законные приказы в отношении участников протестных акций они получат по 200 тысяч американских долларов», — сообщает СГБ.

Хабеишвили был задержан по распоряжению суда и ему грозит от четырех до семи лет лишения свободы.