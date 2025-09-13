Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде, пострадали два человека

В субботу, 13 сентября, украинский дрон атаковал многоквартирный жилой дом в Белгороде. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, ранения получили два человека.

Предварительный диагноз "баротравма" поставлен мужчине и женщине. Для обследования их отправили в медучреждение.

Из-за детонации беспилотника повреждены окна, внутренняя отделка и фасад.

Для уточнения ущерба ведутся поквартирный обход, замеры окон и закрытие пленкой. 15 сентября власти оплатят подрядчику восстановительные работы.