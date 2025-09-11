Детям в российской школе подали кашу с личинками
Прокуратура Верхнекамского района Кировской области после размещенных фотографий риса с личинками в одной из школ города Кирса провела проверку и выявила существенные нарушения.
Прокуроры нагрянули в школу с проверкой и выявили значительные нарушения, в том числе и в части несоблюдения условий хранения продуктов питания.
Также в публикации уточняется, что администрация школы изъяла партию некачественных продуктов. Директору школы внесено представление, а итоги проверки направили в СКР и Роспотребнадзор.
- В настоящее время администрация школы ведет претензионную работу с поставщиком продуктов. В отношении работников пищеблока школы приняты меры дисциплинарного воздействия, контроль за качеством готовой продукции усилен, - сказано в сообщении.