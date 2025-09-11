Москвич обругал полицейских, мешавших ему справлять нужду на улице, и поплатился

В Москве мужчина решил справить нужду на улице и обругал полицейских, которые помешали ему это делать. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел 26 августа. Сотрудники полиции заметили мужчину, справлявшего нужду на улице, и сделали ему замечание. В ответ нарушитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал выражаться нецензурной бранью в адрес стражей порядка и вести себя агрессивно. Наличие свидетеля позволило подтвердить произошедшее.

В результате нарушитель признал вину и раскаялся в содеянном. Кузьминский суд назначил ему административный штраф в размере в тысячу рублей по статье о мелком хулиганстве.