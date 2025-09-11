Уголовное дело завели после того, как пассажирка ударила женщину ножом в метро Петербурга

В Петербурге завели уголовное дело после поножовщины в метро. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает РИА Новости.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Установлено, что злоумышленница во время ссоры трижды ударила женщину ножом в поясничную область.

Инцидент произошел на синей ветке, на станции «Московские ворота». 26-летняя женщина случайно толкнула 51-летнюю пассажирку, и после этого недовольная ситуацией агрессорша схватилась за нож и напала на «обидчицу». Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Нападавшую передали сотрудникам полиции — когда все случилось она не находилась в состоянии алкогольного опьянения.