Ветеран «Альфы» объяснил, почему убийцу Кирка до сих пор не поймали

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров объяснил, почему в США до сих пор не поймали убийцу активиста Чарли Кирка. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По словам Гончарова, убийца смог скрыться из-за плохой организации безопасности на мероприятии. Как считает эксперт, служба безопасности президента США Дональда Трампа, как и охранники его сторонников, не отвечают требованиям безопасности для таких должностей.

«Покушения на Трампа, его соратника Кирка показывают, что те люди, которые отвечают за охрану его самого и его сторонников, не отвечают требованиям обеспечения безопасности таких людей. На массовых мероприятиях с участием большого количества граждан никто не ставил никаких металлоискателей, никто не проверял наличие у гостей оружия и так далее», — заявил он.

Гончаров также добавил, что охрана не обеспечила контроль прилегающей территории — в частности, служба безопасности не проверила крыши ближайших зданий.

ФБР обнаружило оружие, из которого мог быть застрелен Чарли Кирк

Ранее сторонник Трампа Чарли Кирк получил смертельное огнестрельное ранение в шею во время своего выступления в штате Юта.