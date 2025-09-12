Писателя Быкова* обвинили в распространении фейков об обстреле Харькова

Прокурор обвинил писателя Дмитрия Быкова* в распространении заведомо ложной информации об обстрелах ракетами Харькова.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщили в суде.

— Быков*, находясь в неустановленном месте за пределами РФ, допустил в ходе выступления на одном из каналов YouTube распространение заведомо ложной информации о ракетном обстреле Харькова и селе Гроза Харьковской области, что якобы повлекло человеческие жертвы, — передает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Гособвинитель также подчеркнул, что писатель, привлеченный к ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, неоднократно публиковал материалы без необходимой маркировки.

Недавно Росфинмониторинг включил Быкова* в перечень террористов и экстремистов. Писателя заочно арестовали по делу о фейках об армии России 8 августа. Он обвиняется по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Кроме того, Быков* не исполнял обязанности иностранного агента, поэтому ему вменяют статью 330.1 УК РФ.

Ранее Следственный комитет обратился в суд с просьбой заочно арестовать писателя. В середине июля Быкова* объявили в розыск.

*Признан в РФ иностранным агентом, а также внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.