Следователи ФРГ, как пишет газета Telegraph, смогли идентифицировать подозреваемых в подрыве газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" из-за снимков с камеры контроля скорости, зафиксировавшей превышение со стороны подвозившего таксиста.

© Global look

«Команда диверсантов наняла ничего не подозревающего таксиста», - говорится в публикации.

Водитель должен был отвезти в Германию (после совершения теракта - Ред.). Автомобиль была снят камерой фиксации скорости из-за превышения. В статье называют это «счастливой случайностью».

В России заявили о стремлении Германии похоронить «Северные потоки» вопреки интересам

Следователи разыскали водителя, который описал пассажиров. Подозреваемые в теракте при въезде в ФРГ использовали поддельные паспорта, но камеры на границе, как указано, сняли их. Это и позволило правоохранителям сопоставить фотографии с информацией, полученной от таксиста, и выйти на след диверсантов.