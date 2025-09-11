Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Калининграде

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в аэропорту Храброво в Калининграде, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщил источник в аэропорту.

По данным агентства, причиной аварийной посадки стали непогода и сильный ветер. При этом, согласно информации SHOT, экстренно сажать вертолет пришлось из-за неполадок с двигателем.

«Ни техника, ни люди не пострадали», — сказал источник ТАСС.

На борту находились три члена экипажа и 20 пассажиров. Известно, что вертолет принадлежит одной из калининградских компаний, повреждений при посадке он не получил.