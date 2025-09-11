Бизнесмена Пономарева отправили за решетку на 14 лет за хищение векселей

Тверской суд Москвы назначил наказание бизнесмену Константину Пономареву, который обвиняется в хищении у «Лесбанка» векселей на сумму, превышающую один миллиард рублей. Он проведет за решеткой 14 лет. Также у него конфисковали имущество на ту же сумму. Об этом в четверг, 11 сентября, сообщили в суде.

— Признать Пономарева виновным…, назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы, — передает РИА Новости решение судьи.

Бизнесмен также должен выплатить штраф в размере 2,5 миллиона рублей. Адвокат Пономарева заявила, что ее подзащитный не признает свою вину.

В деле о хищении векселей также фигурирует бывший председатель правления «Лесбанка» Сергей Никитин. Для него прокурор запросил семь лет колонии. Также соучастником преступления является главный бухглатер Ирина Скоробогатова, которой грозит до шести лет тюремного заключения.

Приговор, вынесенный Пономареву, стал уже третьим в его жизни. До этого его осудили за уклонение от уплаты налогов и попытку хищения, а также за использование сфабрикованных судебных решений для обогащения.