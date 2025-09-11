Пассажирский теплоход сел на мель в Вологодской области

Пассажирский теплоход «Александра при следовании из Санкт-Петербурга в Москву отклонился от курса и сел на мель в Вологодской области, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, пострадавших в результате инцидента нет, разлива нефтепродуктов не произошло. Пассажиры обеспечены напитками и горячим питанием. Собственник теплохода принимает меры для снятия судна с мели. Прокуратура начала проверку.

Ранее теплоход с 70 пассажирами сел на мель в Финском заливе. На несколько часов судно застряло в акватории у небоскреба «Лахта-центр. Поэтапно перевозить людей на берег стали сотрудники МЧС. Как сообщили в ведомстве, пострадавших нет. Прогулочное судно следовало по маршруту Румянцевский спуск Зимняя канавка «Лахта-центр.