Адвокат многоженца Сухова обвинил его дочь в оговоре отца
Адвокат многоженца Ивана Сухова Александр Почуев заявил, что дочь его клиента «оговорила отца под влиянием телеканала». Об этом сообщает NEWS.ru.
Ранее в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что Сухов стал фигурантом уголовного дела по статье о развратных действиях. Дело возбудили после заявлений его дочери в эфире федерального канала.
В декабре Сухов дал интервью, в котором рассказал, что живет с тремя женщинами, от которых у него 14 детей. Сообщалось, что они все вместе живут в трехкомнатной квартире.
Почуев заявил NEWS.ru, что Сухов узнал об уголовном деле из СМИ. По словам адвоката, публикации появились практически одновременно с выходом в эфир передачи на эту тему.
«Нет никаких доказательств, кроме голословных обвинений со стороны дочери. Очевидно, что каналу это выгодно, дочь попала под влияние», - заключил Почуев.