Адвокат многоженца Сухова обвинил его дочь в оговоре отца

Адвокат многоженца Ивана Сухова Александр Почуев заявил, что дочь его клиента «оговорила отца под влиянием телеканала». Об этом сообщает NEWS.ru.

Ранее в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что Сухов стал фигурантом уголовного дела по статье о развратных действиях. Дело возбудили после заявлений его дочери в эфире федерального канала.

В декабре Сухов дал интервью, в котором рассказал, что живет с тремя женщинами, от которых у него 14 детей. Сообщалось, что они все вместе живут в трехкомнатной квартире.

Почуев заявил NEWS.ru, что Сухов узнал об уголовном деле из СМИ. По словам адвоката, публикации появились практически одновременно с выходом в эфир передачи на эту тему.