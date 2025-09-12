Школьник из Петербурга попал в больницу после избиения одноклассниками

В Санкт-Петербурге школьник попал в больницу после избиения одноклассниками. Об этом 12 сентября стало известно 78.ru.

Накануне 13-летний мальчик сам обратился в одну из городских больниц. Медики осмотрели его и выявили множественные ушибы ног, головы и тела.

Тогда ученик седьмого класса школы №354 рассказал, что днем 11 сентября его избили одноклассники. В итоге подростка пришлось госпитализировать в состоянии средней степени тяжести.

В полиции города заявили, что по факту инцидента проводится проверка. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

