В столице Турции произошло землетрясение

В турецкой столице Анкаре произошло ощутимое землетрясение, пишут РИА Новости. Магнитуда подземных толчков, по данным властей, составила 4,1.

Землетрясение ощущалось в районе Чанкая, в домах рядом с государственной телерадикомпанией TRT. Жильцы, по словам очевидцев, в панике выбежали на улицу из домов.

В соцсетях распространяются видеокадры, на которых люди выбегают из объектов общепита и торговли.

Управление по ликвидации стихийных бедствий (AFAD) проинформировало: магнитуда подземных толчков составила 4,1, глубина очага землетрясения находилась в районе Калечик - 11,08 км.