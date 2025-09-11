ФСБ задержала мошенников, обманувших россиян с помощью Max

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали двоих мужчин, которые обманули жителей Курска и Подмосковья с помощью мессенджера Max. Злоумышленники являлись пособниками мошенников и выполняли различные роли. Об этом в четверг, 11 сентября, сообщили в пресс-службе ЦОС ФСБ.

— Пособники мошенников были задержаны в Москве и Курске. На допросе один из задержанных признался, что принимал на банковскую карту переводы крупных сумм денег, а затем переводил их мошенникам. Другой мужчина сознался, что был курьером и доставлял людям большие суммы денег, — передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Злоумышленников, которыми оказались жители Новосибирска и Ростовской области, отправили в СИЗО. В их отношении возбудили дела.

Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ предупредили граждан о том, что мошенники начали арендовать аккаунты обычных пользователей в Max. Стоимость такой услуги варьируется от 800 до 1200 рублей. Жертвами аферистов, как правило, становятся школьники и студенты.