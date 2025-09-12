В Москве 16 человек доставили в полицию после драки рабочих на стройке

Сотрудники полиции доставили в отделение 16 человек после драки рабочих на стройке в Москве, из них двое оказались активными участниками инцидента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Драка произошла на стройке на улице Академика Комарова. "На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые доставили в территориальное подразделение 16 граждан для дальнейшего разбирательства. В ходе проверки полицейскими были установлены предполагаемые активные участники драки. Ими оказались двое приезжих 27 и 33 лет", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). "В настоящее время фигуранты задержаны в порядке, предусмотренном статьей 91 УПК РФ", - отметили в пресс-службе.

Также в отношении двух приезжих 1994 и 2002 годов рождения составлены административные материалы по статье 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ). Причастность остальных участников устанавливается.