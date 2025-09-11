Многоженец Сухов отказался признавать вину по делу о развратных действиях

Адвокат многоженца Ивана Сухова заявил, что его клиент не признает вину по уголовному делу о развратных действиях.

© Соцсети

Об этом он рассказал РИА Новости.

Ранее следователи возбудили дело в Александрове (Владимирская область) после того, как дочь многоженца Ивана Сухова в эфире телешоу сообщила о домогательствах со стороны отца.

В разговоре с RT он отверг все обвинения и назвал их «полной чушью».

Вместе с этим бывшая жена Сухова поддержала его дочь и заявила, что верит девушке.