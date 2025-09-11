Снайпер раскрыл, из какого оружия убили Чарли Кирка

Американского активиста Чарли Кирка убили из мощной винтовки, а не из наиболее распространенного среди гражданских в США оружия AR-15. Об этом рассказал Daily Mail снайпер ВС США сержант Николас Ранстад.

© MARIELLE SCOTT/EPA/TACC

31-летний Кирк был ранен в шею примерно около 12:20 по местному времени в ходе своего выступления в кампусе университета Юты (UVU). Его доставили в больницу, и некоторое время поступали противоречивые сведения о его состоянии. Позднее президент США Дональд Трамп опубликовал пост, в котором выразил соболезнования семье Кирка. В своем заявлении в Truth Social он назвал его «великим» и «легендарным».

По мнению сержанта Николаса Ранстада, место, где выступал Кирк, было похоже на амфитеатр и стало идеальным полигоном для убийцы, который находился на крыше одного из зданий.

«Попасть легко. Не говоря уже о том, что на открытой местности ветер слабее. Это не то же самое, что в городе, где пуля, пролетающая мимо зданий, будет двигаться быстрее», - пояснил снайпер.

Ранстад также предположил, что стрелявший, вероятно, не очень опытный и изначально хотел попасть в голову Кирку, но промахнулся из-за волнения. При этом он усомнился в том, что убийца стрелял из AR-15.

«Это было похоже на мощную винтовку, возможно, с продольно-скользящим затвором. Я услышал треск и увидел [на видео], как он выстрелил, поэтому я думаю о длинной винтовке. (…) Я думаю, это был 308 затвор или 762», – пояснил снайпер.

По его словам, скорее всего Кирка убил «интернет-стрелок, а не снайпер или обученный солдат», однако он разработал план отхода, так как его не поймали сразу.

«Обычно только сумасшедшие стреляют по 30 раз. Это был один выстрел, и все», - констатировал эксперт.

Сразу после покушения на активиста Чарли Кирка американские СМИ сообщили о задержании подозреваемого в его убийстве. Позже в сети появилась информация о том, что подозреваемый не причастен к происшествию, а стрелок остается на свободе.