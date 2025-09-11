Во Вьетнаме троих россиян и украинца осудили на длительные сроки за грабеж

Народный суд вьетнамской провинции Кханьхоа приговорил к длительным срокам тюремного заключения троих россиян и одного украинца за грабеж. Об этом сообщил провинциальный новостной портал Khanh Hoa Online.

По его данным, обвиняемые в грабеже граждане РФ Александр Мазурчук (1972 г. р.) и Павел Веселов (1985 г. р.) осуждены на 18 лет лишения свободы, гражданин России Виктор Шипанов (1983 г. р.) и украинец Артур Салихов (1982 г. р.) приговорены к 13 годам лишения свободы.

Согласно материалам обвинительного заключения, осужденные 22 апреля 2024 года в Нячанге ночью взломали магазин по продаже мобильных телефонов и, жестоко избив находившегося там охранника, похитили 85 устройств, включая смартфоны, планшеты и другую технику. Общая стоимость украденного имущества составила 692 млн донгов (порядка $26,2 тыс.).

Грабители были задержаны через несколько дней при попытке сбыть краденное в Хошимине. Позже выяснилось, что преступники ранее уже были неоднократно судимы на родине за различные правонарушения, в том числе кражи, грабеж, разбой и умышленное нанесение телесных повреждений.

В прошлом месяце Народный суд провинции Кханьхоа приговорил россиянку к 10 годам лишения свободы за убийство соотечественника, с которым она вместе снимала жилье в Нячанге. Правоохранительные органы установили, что между сожителями часто возникали конфликты на почве употребления алкоголя и наркотиков. В ходе ссоры 15 ноября 2023 года россиянка ударила молодого человека ножом в грудь, в результате чего тот скончался.