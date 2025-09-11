Труп раздетого россиянина обнаружили на вилле в Таиланде

В Пхукете полицейские обнаружили тело мужчины, который умер 5 дней назад, передает SHOT.

По данным источника, 57-летний погибший россиян арендовал дом на Пхукете сроком на два года. Тайские правоохранители нашли его тело без одежды. Как сказано в отчетах стражей порядка, следов взлома в доме не обнаружено. Смерть мужчины не носит криминальный характер.

Хозяева жилья утверждают, что погибший не имел родственников. Он проживал в доме один. Предварительной причиной смерти названа остановка сердца. Это случилось пять дней назад, говорится в материалах дела.