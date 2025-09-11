Сотрудники таможни изъяли у россиянки браслет за 5 миллионов рублей

Сотрудники сочинской таможни задержали гражданку России, прибывшую рейсом из Дубая с незадекларированным браслетом Cartier стоимостью более 5 миллионов рублей. Инцидент произошел в зоне «зеленого коридора» аэропорта, где при досмотре ручной клади с помощью рентгеновского аппарата была обнаружена фирменная упаковка с ювелирным изделием.

© ТГ-КАНАЛ ФТС РОССИИ

По словам пассажирки, украшение в виде гвоздя являлось подарком от сестры, проживающей за границей, и она не знала о необходимости декларирования таких ценностей. Однако экспертиза установила, что браслет представляет собой новое изделие из золотого сплава 750-й пробы, подлежащее обязательному таможенному оформлению.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. Изделие изъято в доход государства.

Федеральная таможенная служба напоминает о необходимости декларирования товаров, стоимость которых превышает установленные лимиты.