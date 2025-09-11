Десятки мужчин устроили массовую драку после лезгинки во Владивостоке

Во Владивостоке произошла массовая драка после лезгинки. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По его данным, в драке участвовали несколько десятков мужчин. Предположительно, среди них был и иностранцы, гражданство которых не раскрывается.

На снятой очевидцем записи видно большое число людей, а также автомобили скорой помощи и полиции. Всех участников драки доставили в отдел полиции, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее в Тюмени мужчина поплатился за исполнение лезгинки на проезжей части. Его признали виновным в совершении административного правонарушения и назначили ему наказание в виде штрафа.