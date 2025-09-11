В колонии в Пермском крае выявили пособника террористов

Сотрудники УФСБ и ГУФСИН задержали в исправительной колонии (ИК) в Пермском крае пособника террористов. Об этом сообщает Telegram-канал «Пермь №1».

© Газета.Ru

По информации канала, в ИК-1 Соликамска правоохранители выявили иностранного гражданина, который переводил деньги сторонникам международной террористической организации.

По данному факту возбуждено уголовное дело, осужденного этапировали в СИЗО.

В начале сентября 2-й Восточный окружной военный приговорил к 12 годам колонии строго режима жителя Красноярского края, призывавшего россиян вступать в украинский батальон «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). В 2017 году обвиняемый уже находился в колонии по другому делу, там он стал призывать заключенных в нацбатальон украинской армии, признанным в России террористической организацией. Вербовщик предлагал денежное вознаграждение.

До этого суд на Камчатке отправил в колонию мигранта, финансировавшего террористов.