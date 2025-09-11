Школьную учительницу арестовали за изнасилование 16-летнего подростка

В американском городе Вэлли-Миллс, штат Техас, арестовали школьную учительницу. Ее подозревают в изнасиловании несовершеннолетнего, пишет KWTX.

25-летней Шелби Лашомб предъявлены обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетним и двух случаях неподобающих отношений между учащимся и учителем. Известно, что предполагаемый пострадавший не учился в школе, где она работала, и не был ее подопечным.

Поводом для ареста стало сообщение в правоохранительные органы, в котором утверждалось, что Лашомб видели с 16-летнми подростком, они целовались, а затем занимались сексом. В беседе с сотрудниками полиции и подросток, и Лашомб подтвердили эту информацию.

Ранее сообщалось, что замужняя учительница из американского штата Нью-Джерси призналась, что совратила двух учеников. Женщина находилась под следствием с июля 2024 года.