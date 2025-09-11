СМИ: Убийство Кирка совершил профессионал высокого уровня

В среду в штате Юта раздался выстрел, и в этот момент Соединенные Штаты спустились еще на одну крутую ступеньку по темной тропе. Консервативный активист Чарли Кирк был застрелен во время выступления в кампусе университета Юты. Кирк был генеральным директором Turning Poinфt США, ориентированной на молодежь консервативной организации, соучредителем которой он стал в 2012 году.

У 31-летнего Кирка остались жена, бывшая "Мисс Аризона", и двое маленьких детей. В заявлении университета говорится, что стрельба, по-видимому, происходила с расстояния около 180 метров. По состоянию на поздний вечер среды поступали противоречивые сообщения о том, находится ли кто-то под стражей после инцидента.

Спецслужбы оцепили Белый дом после убийства активиста Кирка

Стало известно, что человек, который был взят под стражу для допроса, освобожден. Власти разыскивают того, кто сделал роковой выстрел, и по состоянию на вечер среды (5 часов утра четверга мск) никого не держат под стражей, по словам источника Associated Press.

Стрельба произошла на фоне всплеска нападений на политических деятелей в Соединенных Штатах во всех частях идеологического спектра. Президент Дональд Трамп назвал его смерть "черным днем для Америки" и представил более широкий план по борьбе с политическим насилием в стране. В то время как Трамп переделывал Республиканскую партию, Кирк воплощал ее новообретенный популистский консерватизм в эпоху социальных сетей.

Трамп отдал должное Кирку за то, что он активизировал и мобилизовал голоса молодежи за него. Демократы также назвали убийство шокирующим и призвали немедленно найти стрелка. Кирк был доверенным союзником президента, но также стал близким другом семьи Трампа.

"Дети Чарли будут воспитываться с историями вместо воспоминаний, фотографиями вместо смеха и тишиной там, где должен был звучать голос их отца", - сказала первая леди Мелания Трамп в заявлении, опубликованном в социальных сетях.

По словам главного аналитика CNN по безопасности Джона Миллера, планирование, навыки и исполнение стрелка могут усложнить его поиски. Миллер сказал, что "такие штучные" снайперы, как правило, являются людьми, которые "методичны и терпеливы, самостоятельны".

"Это тот тип человека, который планировал проникнуть внутрь бесшумно, попытаться стать невидимым, сделать этот выстрел, выполнить миссию, забрать с собой оружие и оставить мало улик, поэтому я думаю, что силовикам очень трудно будет найти его", - сказал Миллер.

Официальные лица заявили ранее в среду, что, по их мнению, стрелок произвел один выстрел в одного человека. По словам Миллера, одиночный выстрел показывает, что "человек не новичок в стрельбе". К тому же, судя по словам очевидцев, на мероприятии не было контроля за посетителями и не проводился их досмотр, что, скорее всего, знал стрелок.

Убийство Кирка само по себе является глубоко шокирующим. Оно также вызвало огромный резонанс, а в более широких кругах страх перед будущим Соединенных Штатов и их глубоко поляризованным настоящим. Америка, почти по всем показателям, разделена больше, чем когда-либо в своей новейшей истории, отмечает The Hill. С тех пор, как беспорядки конца 1960-х годов унесли жизни таких крупных фигур, как доктор Мартин Лютер Кинг-младший, Роберт Кеннеди и Малкольм Икс, нация не была так раздираема последовательными актами политического насилия. В США множатся случаи, когда люди становятся мишенью на очевидной основе их политической принадлежности. Убийство Кирка произошло через 14 месяцев после того, как сам Трамп, тогда еще кандидат в президенты, чуть не был сражен пулей в Батлере в штате Пенсильвания. Трамп столкнулся с еще одним очевидным покушением на свою жизнь всего несколько месяцев спустя.

Крен в сторону политического насилия не ограничивается какой-либо партией или идеологией. В июне представитель Демократической партии штата Миннесота Мелисса Хортман была убита в своем доме. Ее коллега по партии, сенатор штата Джон Хоффман, был ранен, по-видимому, тем же нападавшим, который был неподалеку. Муж Хортман Марк также был убит, а жена Хоффмана Иветт была ранена.

Грозовые тучи политического насилия сгущаются в США уже более десяти лет. Тогдашний член палаты представителей Габби Гиффордс, демократ от штата Аризона, была тяжело ранена во время встречи с избирателями в 2011 году. Лидер большинства в палате представителей Стив Скализ, республиканец от штата Луизиана, получил серьезные травмы, когда в 2017 году на бейсбольной тренировке республиканцев на него нацелился злоумышленник. Во многих подобных случаях часто возникают ожесточенные споры о том, какие именно мотивы стояли за каждым нападением, как политические намерения пересекались с психической нестабильностью и заблуждением и какая партия или идеологическая фракция несет большую вину за нагнетание напряженности в более широком смысле. Но никто всерьез не говорит в США о том, что такая напряженность стала еще более опасной.

К октябрю прошлого года агентство Reuters сообщило о не менее 300 случаях политического насилия с момента беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года. Этот бунт был, безусловно, самым печально известным инцидентом такого рода за последние годы, учитывая, насколько глубоко он угрожал нанести ущерб основам американской демократии. Однако вражда, из которой прорастает политическое насилие, имеет более широкие корни. Почти половина американского электората считает, что члены противоположной партии являются "откровенным злом", а не просто ошибаются в своих взглядах, согласно опросу университета Джонса Хопкинса, опубликованному в октябре прошлого года. В прошлом году 23 процента американцев согласились с утверждением, что нация "настолько сбилась с пути", что "американским патриотам, возможно, придется прибегнуть к насилию, чтобы спасти нашу страну".

Эти выводы сделаны даже несмотря на то, что 73 процента респондентов согласились с существованием такой угрозы в опросе, опубликованном в июле.

К вечеру среды общественные деятели и комментаторы всех политических убеждений оплакивали смерть Кирка и жаловались на пропасть, на грани которой, похоже, балансирует нация. Вице-президент Вэнс отреагировал на новость о смерти Кирка библейской фразой: "Вечный покой даруй ему, Господи".

Бывший президент Байден написал в социальных сетях: "В нашей стране нет места такому насилию. Это должно закончиться сейчас. Джилл и я молимся за семью и близких Чарли Кирка". Однако даже в момент трагедии далеко не факт, что слова примирения с любой стороны могут затянуть даже не раны, глубокие трещины расколотой Америки.