Миронов предложил лишать свободы на 15 лет за обман пенсионеров и инвалидов

Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил ввести уголовную ответственность с наказанием до 15 лет лишения свободы за мошенничество в отношении пенсионеров и инвалидов. Об этом пишет ТАСС. По словам депутата Госдумы, за одиноких людей преклонного возраста некому заступиться.

"За такой беспредел, за обман пенсионеров и инвалидов надо сажать надолго. Нужно вводить наказание до 15 лет лишения свободы, и наша партия будет добиваться принятия этого решения", — сказал Миронов.

Он отметил, что пенсионеры и инвалиды являются одной из самых уязвимых категорий населения: потеря даже небольшой суммы может привести к нервному срыву, ухудшению состояния здоровья и летальному исходу.

Миронов добавил, что мошенники тщательно собирают сведения о таких гражданах — их имуществе, финансах и родственниках, а затем входят в доверие, пользуясь доверчивостью и неосведомленностью жертв.