Организаторы Burning Man объявили награду за помощь в расследовании убийства россиянина

Организаторы фестиваля Burning Man совместно с волонтерами из Secret Witness, помогающими местным силовикам, объявили награду в 10 тысяч долларов за информацию, которая поможет раскрыть убийство россиянина Вадима Круглова.

«Организация Secret Witness объявила о награде в 5 тысяч долларов за информацию, которая приведет к аресту в рамках этого расследования. Для поддержки этих мер Burning Man Project предоставил дополнительные 5 тысяч долларов к этому вознаграждению», — говорится в заявлении на портале фестиваля.

Ранее за помощью в расследовании гибели жителя Омска к президенту США Дональду Трампу обратился отец погибшего. Мужчина подчеркнул, что к выяснению обстоятельств случившегося и поиску преступника до сих пор не подключились федеральные службы, хотя смерти его сына уже предана широкая огласка.

Вадим Круглов погиб во время фестивале Burning Man в конце августа. Его тело было обнаружено 2 сентября в луже крови. На трупе зафиксировали порядка 40 ножевых ранений.

В полиции тогда заявили, что расследование будет сложным, поскольку на территории проведения мероприятия практически нет камер видеонаблюдения.

Ранее подруга погибшего в США россиянина Софья Щербакова рассказала подробности его гибели.