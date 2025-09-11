Человек, которого после покушения на американского консерватора Чарли Кирка в университете Юты задержала полиция, не был стрелявшим. Об этом сообщил The New York Times (NYT) представитель учебного заведения.

10 сентября во время выступления Кирка в Университете долины Юта произошло покушение, в результате которого политик получил огнестрельное ранение в шею. Несмотря на реакцию охраны и оказание первой помощи, консервативного активиста госпитализировали в критическом состоянии, он не выжил. Кирк был давним сторонником Трампа.

Еще в 2016 году он выступал на Национальном съезде Республиканской партии. В соцсетях на консерватора подписаны около 100 млн чел., он выпускал авторскую программу Charlie Kirk Show. Активист также выступал против военной поддержки Украины. Он считал, что конфликт выгоден правящему классу и военно-промышленному комплексу республики, а Крым нельзя отвоевать силой, так как он часть России.

Кроме того, Кирк критиковал сенатора Линдси Грэма за попытки сорвать переговоры по урегулированию украинского конфликта.