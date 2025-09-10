СМИ: задержанный подозреваемый не причастен к покушению на Кирка

Американские СМИ сообщили о задержании подозреваемого в покушении на активиста Чарли Кирка. Позже в сети появилась информация о том, что подозреваемый не причастен к покушению, а стрелок остается на свободе.

© Соцсети

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News, задержанным оказался сторонник демократической партии из Юты. Позже задержание подтвердили и в Университете долины Юта.

«Сегодня примерно в 12:10 (21:10 по мск — прим. ред.) был произведен выстрел в приглашенного выступающего Чарли Кирка. Он получил ранение и был эвакуирован с места происшествия своей охраной. Полиция кампуса проводит расследование, подозреваемый задержан», — сообщили в Университете.

Позже газета The New York Times сообщила, что задержанный не причастен к покушению, а настоящий стрелок остается на свободе. Расследование продолжается, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее сторонник Трампа Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время своего выступления в штате Юта. Состояние пострадавшего, как и мотивы покушения, пока остаются неизвестными.