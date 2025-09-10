В Екатеринбурге во время свадебного банкета отравились пять человек

В Екатеринбурге после свадебного банкета в OLIMP HALL в частном доме гости пожаловались на недомогание, по итогам проверки было зарегистрировано пять случаев заболевания норовирусом. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

© Газета.Ru

Также в ходе проверки надзорного ведомства было установлено, что приготовление пищи для банкета было организовано на бытовой кухне силами хозяев дома. Кроме того, к обслуживанию мероприятия были привлечены официанты по объявлению из неназванного Telegram-канала.

Помимо этого специалисты Роспотребнадзора выяснили, что для хозяйственно-бытовых целей использовалась частная скважина, которую установили с нарушением технологии. При отборе проб воды из скважины эксперты обнаружили патогенные бактерии, а также вирусы сразу нескольких ОКИ, в том числе норовирусы.

«Организатору банкета выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-профилактических мероприятий (в том числе о недопустимости использования скважины)», — указали в надзорном ведомстве.

Материалы дела будут переданы в суд для принятия решения о приостановлении деятельности организации.

Накануне в технологическом лицее имени В. И. Долгих в Московской области был зафиксирован случай массового отравления детей. Сообщалось, что минимум десять учащихся четвертого класса пожаловались на недомогания после обеда в столовой. Врачи подозревают у них ротавирусную инфекцию, а также вероятное заражение сальмонеллой.