Жена пропавшего в Босфоре пловца Свечникова нашла виновных в случившемся

Супруга пропавшего во время заплыва через Босфор пловца Николая Свечникова Антонина обвинила в случившиемся организаторов мероприятия. Соответствующий комментарий она дала 360.ru.

По ее словам, исчезновение пловца заметили вовсе не организаторы соревнований, а сопровождавшие Свечникова ученики.

"Мы потеряли драгоценное время, которое могло бы быть использовано для поиска и спасения супруга, поскольку каждая секунда в воде имеет решающее значение", - пояснила Антонина.

Женщина отметила, что ее адвокат уже занимается расследованием халатности со стороны властей и организаторов соревнований. Свечникова намерена довести дело до суда, чтобы все ответственные за пропажу ее мужа понесли ответственность.

Ученый связал пропажу пловца в Босфоре с огромным морским змеем

Также Антонина раскритиковала сам ход поисков супруга. По ее словам, спасатели за две недели так и не расширили зону необходимых работ, а также не учитывают такие факторы, как течение воды и выход в открытое море.

Россиянин Николай Свечников 24 августа принимал участие в ежегодном заплыве через Босфор в Стамбуле, который организует национальный олимпийский комитет Турции. В 2025 году в нем приняли участие около трех тысяч спортсменов из 81 страны мира. Единственным, кто не вышел из воды в этом году, оказался Свечников.