Селевой поток заблокировал дорогу в Дагестане

Селевой поток заблокировал 5 км дороги в Унцукульском районе Дагестана. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

© Telegram-канал Mash

Отмечается, что дорогу заблокировало из-за камнепада. В результате Унцукульский район оказался отрезан от цивилизации. Кроме того, сильный поток воды сносит автомобили и затапливает первые этажи домов в Буйнакске. На месте работают спасатели.

В Сети также появились видео, снятые очевидцами. На них можно увидеть дороги, которые полностью затоплены водой — ее глубины хватает, чтобы затопить легковые автомобили приблизительно наполовину.

Ранее в Чите произошло наводнение после ливня.