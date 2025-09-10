Бывшего вице-губернатора Самарской области Гендина приговорили к шести годам

Геннадия Гендина, занимавшего должность вице-губернатора Самарской области, осудили на шесть лет. Его признали виновным в хищении почти четырех миллионов рублей.

Об этом в среду, 10 сентября, сообщил адвокат Владимир Шелупахин.

— Суд вынес решение признать Гендина виновным и назначить ему шесть лет колонии общего режима, — передает ТАСС слова правозащитника.

Адвокат бывшего чиновника планирует обжаловать вынесенный Таганским судом Москвы приговор. По его словам, в инстанции не дали стороне защиты предоставить доказательства и подготовиться к прениям.

Сам Гендин вину в инкриминируемом преступлении не признал. Потерпевшей стороной по этому делу проходит Союз адвокатов МЭКА. По данным правоохранительных органов, Гендин похитил более 3,8 миллиона, которыми распорядился по своему усмотрению.

Бывшего чиновника задержали 9 августа по другому поводу. В его отношении возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе преступной группировки. По данным следствия, он развел на деньги неназванную предпринимательницу, которая потеряла около 100 миллионов рублей. Чем еще известен бывший вице-губернатор Самарской области, выясняла «Вечерняя Москва».