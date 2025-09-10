Во Франции бывший ученик устроил поножовщину в садоводческом лицее

Во Франции произошло нападение на учебное заведение. Одетый в военную форму выпускник садоводческого лицея курортного города Антиба пришел в бывшее место учебы с ножом и набросился на учеников. Как сообщает местная газета Nice-Matin, в результате происшествия пострадало двое человек.

По имеющимся данным, нападавший успел ранить учителя и ученика, однако директор лицея сумел найти с юношей общий язык и успокоить его до прибытия полиции.

"Это злоумышленник-одиночка, бывший ученик. Его удалось обезвредить благодаря мужеству директора, который поговорил с ним, несмотря на то, что тот был вооружен", - прокомментировал случившееся мэр города.

Обоим пострадавшим уже оказана медицинская помощь - как минимум один из них находится в тяжелом состоянии, однако его жизни ничего не угрожает. По словам одного из учителей, подобный инцидент стал возможен в том числе потому, что территория лицея занимает территорию в 10 гектаров и практически никак не охраняется, а значит ничто не мешает злоумышленникам свободно пробраться в учебное заведение.