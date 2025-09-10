Бывшего вице-губернатора Самарской области Гендина осудили на шесть лет

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы приговорил к шести годам колонии бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина по второму уголовному делу о хищении 3,8 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Шелупахин.

"Суд вынес решение признать Гендина виновным и назначить ему 6 лет колонии общего режима", - сказал адвокат.

Сторона защиты будет обжаловать приговор, об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Шелупахин.

"Будем обжаловать. Суд ограничил сторону защиты в возможности представления доказательств и не дал адекватного времени на подготовку к судебным прениям. Обвинение Гендина безосновательно, обвинительное заключение составлено с ошибками, при этом суд отказался направлять его для пересоставления", - заявил адвокат.

В ходе прений сторон гособвинитель просил назначить 8,5 года колонии. Потерпевшей стороной по данному уголовному делу признан Союз адвокатов МЭКА.

Вину в совершенном преступлении Гендин не признал. Ранее стало известно, что Гендину также предъявлено обвинение в хищении около 100 млн рублей по другому уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), вину в совершении этого преступления он тоже не признает.