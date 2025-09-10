Младший брат Федора Емельяненко выходит из тюрьмы

Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бойца смешанных единоборств Ивана Емельяненко. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Напомним, что 37-летний Емельяненко был приговорен к 1,5 годам колонии в декабре 2024 года. Боец вступился за женщину и после словесного конфликта нанес несколько ударов оппоненту. Потерпевший получил серьезные травмы, которые зафиксировал и написал заявление в полицию.

«Отпустили по УДО», — сообщили в правоохранительных органах.

Отмечается, что во время пребывания в колонии Емельяненко зарекомендовал себя с лучшей стороны: добросовестно относился к труду и посещал храм. Суд счел все эти обстоятельства и удовлетворил его ходатайство об УДО.

Иван Емельяненко является младшим братом бойцов смешанного стиля Александра и Федора Емельяненко. За свою карьеру он провел несколько поединков в MMA и боксе.