Масштабная акция «Блокируем всё» (Bloquons Tout), проходящая во французских городах 10 сентября, вылилась в поджоги, блокировки дорог, попытки захвата муниципальных зданий. Силовики оказывают активное противодействие митингующим, задержали по всей стране порядка 200 человек, пишет Le Monde.

По данным газеты, протесты начались после отставки премьер-министра Франции Франсуа Байру, последовавшей за вотумом недоверия правительству.

Протестное движение было сформировано через социальные сети, его поддержал крупнейший в стране профсоюз «Всеобщая конфедерация труда».

Раскрыта истинная причина массовых протестов во Франции

Журналисты уточнили, что в Нанте и Монпелье участники акций перекрывали дороги, жгли покрышки, а полиция разгоняла их газом; в Тулузе пожар на путях вызвал перебои в движении поездов; в Бордо группа в масках пыталась устроить блокпост.

Многие участники акций протеста открыто обвинили в происходящем президента Франции Эммануэля Макрона.

«Всё дело в Макроне, а не в министрах. Его стиль правления — это проблема, и он должен уйти», — заявил один из демонстрантов.

В МВД Франции заметили, что власти в ходе подавления протестов задействовали 80 тыс. силовиков, из них 6 тысяч — в Париже.

Также в столице полиция применила слезоточивый газ против молодёжи, заблокировавшей вход в школу, и не позволила протестующим, которых было около 1000, войти на вокзал Гар-дю-Нор.

Журналисты The Sun назвали бойней ситуацию во Франции. По их данным, десятки тысяч полицейских и жандармов брошены на борьбу с беспорядками, их столкновения с протестующими превратились в настоящие сражения.

Обозреватели пояснили, что ранее столь масштабные протесты организовывали активисты «Желтых жилетов». Они добавили, что протестующие смогли заставить Макрона осуществить ряд политических реформ.