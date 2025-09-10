Мужчина откусил уши своей сожительнице и съел их

В Германии перед судом предстал 40-летний местный житель, которого обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений 34-летней женщине. Об этом сообщает Bild.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в земле Северный Рейн-Вестфалия 17 февраля 2025 года. Как рассказала потерпевшая, ее бойфренд забрал у нее телефон и запер в квартире. Затем он несколько раз ударил ее кулаками по лицу и молотком по затылку. Женщина не смогла покинуть квартиру и через некоторое время легла спать. Но агрессор не успокоился. Он вновь напал на сожительницу: на этот раз откусил верхние части ее ушей и проглотил их. После повторного акта насилия женщина смогла покинуть жилье только на следующий день, когда ее партнер ушел за наркотиками. Она выбежала на лестничную площадку, где встретила соседа. Пострадавшая обратилась к нему за помощью, и тот вызвал экстренные службы.

Женщину забрали в больницу на скорой. В суде сторона обвинения отметила, что мужчина неизгладимо обезобразил внешность потерпевшей. По делу обвиняемого запланировано еще шесть слушаний.