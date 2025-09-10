Бомж пытался утащить в кусты 10-летнюю девочку в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленобласти задержан пенсионер, подозреваемый в попытке надругательства над несовершеннолетней. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

© Московский Комсомолец

Инцидент произошел на Баррикадной улице в Колтушах. 68-летний бездомный мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался утащить 10-летнюю девочку в кусты. Ребенку удалось вырваться и убежать.

По предварительной информации, незадолго до этого подозреваемый напал на другую девушку и пытался ее облапать за интимные места.

Правоохранители задержали пенсионера. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные аналогичные эпизоды.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.