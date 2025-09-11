Житель Читы в Забайкальском крае угнал самосвал с карьера, чтобы съездить на свидание с возлюбленной. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, 28-летний мужчина захотел увидеть возлюбленную посреди ночи и для поездки вместо такси выбрал весьма необычный транспорт. Он угнал с карьера, на котором ранее работал, самосвал, и попал на камеры видеонаблюдения. Сотрудники полиции быстро нашли угонщика большегруза, выяснилось, что он и до этого случая имел проблемы с законом.

Задержанный во всем признался, рассказав, что в дачном кооперативе застрял в грязи и бросил машину. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Самосвал найден и возвращен на карьер. Руководству предприятия рекомендовали предпринять меры, чтобы в дальнейшем предотвратить подобные ситуации.

До этого независимый автоэксперт Сергей Петров рассказал, что видеорегистраторы и системы внешнего видеонаблюдения могут защитить автомобиль от угона. К дополнительным мерам он отнес механические блокираторы на руль и коробку передач.