В отношении российского многоженца Ивана Сухова возбудили уголовное дело из-за подозрении в домогательствах к дочери. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что ранее 16-летняя дочь Сухова заявила, что отец домогался ее с 14 лет. После этого была организована проверка. При этом сам Сухов заявил, что обвинения сфабрикованы, но подросток не стала отказываться от своих слов.

В результате Следственный комитет возбудил в отношении мужчины уголовное дело. Если обвинения подтвердятся, Сухову может грозить тюрьма.

Многоженец Иван Сухов признался: «Я дочери мог ремня всыпать»

Напомним, что Сухов проживает с 3 женами и 14 детьми.

Ранее Сухов подал три иска против Первого канала.