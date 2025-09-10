Мужчина бросил подростка на асфальт и жестоко избил

Следователи СУ СК РФ по Ленинградской области завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Всеволожского района, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть (часть 1 статьи 111 УК РФ).

По версии следствия, в апреле текущего года обвиняемый находился на парковке на Сиверской улице в городе Сертолово, где завязался конфликт с 15-летним подростком.

- Обвиняемый обхватил несовершеннолетнего и бросил его на асфальт, после чего нанес ему руками и ногами не менее 4 ударов по голове и туловищу, - говорится в сообщении.

Следователи собрали доказательства вины мужчины, и теперь дело передано в суд для рассмотрения по существу.