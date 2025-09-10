Толпа российских подростков жестоко избила сына погибшего участника СВО

Подростки толпой напали в Челябинске на 16-летнего сына погибшего участника СВО, избили парня и потребовали от него денег. Об этом сообщила мать мальчика в беседе с 74.ru.

Женщина заявила, что группа молодых людей днем 6 сентября увязалась за подростком, когда тот шел по улице. Они стали требовать деньги, а затем толпой избивать мальчика. После этого приказали принести деньги 9 сентября, для начала 5000 рублей.

Медики диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга, повреждения зубов и сквозную рану нижней губы. Сейчас он находится в больнице.

Россиянка написала заявление в полицию. Она также выразила опасение, что подозреваемые могут остаться безнаказанными, и отметила, что это уже не первое нападение банды на местных жителей.

Собеседница портала добавила, что она вдова участника СВО, а ее старший сын служит в российской армии.

В полиции заявили, что по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в городе Шахты Ростовской области 14-летний подросток плевал, ставил на колени и бил двоих школьников, записывая издевательства на видео. По словам подростка, ребята якобы украли и выпили бутылку водки с могилы его погибшего на СВО брата.

